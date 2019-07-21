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    Герус: переговори щодо нової програми співпраці з МВФ відбудуться через два місяці

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    Представник президента в уряді Андрій Герус - Герус: переговори щодо нової програми співпраці з МВФ відбудуться через два місяці
    Представник президента в уряді Андрій Герус

    Які пункти будуть прописані у меморандумі - це буде залежати від результатів переговорів, зазначив представник президента в уряді

    Представник президента в уряді заявляє, що переговори стосовно нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом заплановано на вересень. Про це Андрій Герус сказав у штабі партії «Слуга народу», передає УНІАН.

    «Я на цьому тижні буду зустрічатися з представником МВФ... Зараз у нас попередня програма фактично завершена, трохи достроково. Будуть перемовини у вересні стосовно нової програми. Які пункти будуть прописані у меморандумі - це буде залежати від результатів переговорів», - сказав він.

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    Герус також заявив, що «ціну газу не варто вписувати в меморандум як ключову умову». За його словами, ціна на газ вже є політичним питанням, і часто на ньому спекулюють.

    «Однозначно, потрібно буде виходити на позицію, яка дозволить продовжити співпрацю з МВФ», - сказав Герус.

    Напередодні голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з представниками «Європейської бізнес асоціації» заявив, що подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для підтримки макроекономічної стабільності, однак відсутність цієї співпраці не призведе до дефолту.

    Нагадаємо, раніше у Нацбанку попередили, що затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.

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