Україна повинна з’ясувати відносини з Анкарою щодо російського «Турецького потоку» - експерт

В 2015 році Україні разом з ЄС вдалося заблокувати будівництво так званого «Південного потоку» РФ

Росія продовжує будувати нову газотранспортну систему «Турецький потік». З її запуском може припинити свою роботу трансбалканський газопровід, який пролягає й українською територією. Така ситуація наносить фінансові збитки Україні. Про це розповів Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2015 році Україні разом з ЄС вдалося заблокувати будівництво так званого «Південного потоку» РФ

Росія продовжує будувати нову газотранспортну систему «Турецький потік». З її запуском може припинити свою роботу трансбалканський газопровід, який пролягає й українською територією. Така ситуація наносить фінансові збитки Україні. Про це розповів Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Туреччина, попри статус стратегічного партнера, дала згоду на реалізацію «турецького потоку». Наразі вже відбувається активне прокладання труб у бік європейської частини Туреччини», - говорить Чубик.

Експерт розповів, що таким чином зникає потреба в трансбалканському газопроводі, який проходить через територію України, Молдови, Румунії та Болгарії.

«Ідея створення «Турецького потоку» в обхід України полягає в тому, щоб забезпечити потреби споживання газу одного з найбільших мегаполісів Туреччини та позбавити сенсу функціонування трансбалканського газопроводу, який прокладено через територію України, Молдови, Румунії, Болгарії», - говорить виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Також він зазначив, що наразі Україна не прагне стати на захист своїх інтересів та не обговорює це питання на політичному рівні.

«Тобто зараз Туреччина – це далеко не друг для України в цьому питанні. Інтереси Анкари, які заявлені в цьому проекті, суперечать українським. Хоча й Україна не докладає зусиль для врегулювання відносин з Туреччиною. Це питання замовчується та на політичному рівні не обговорюється», - підсумував Чубик.

Експерт нагадав, що свого часу в 2015 році Україні разом з ЄС вдалося заблокувати будівництво так званого «Південного потоку» РФ.

Пропонуємо переглянути запис перс-конференції:

Раніше Главком повідомляв, що «Газпром» завершив будівництво російської частини «Турецького потоку»

Також Російська компанія «Газпром» заявила про отримання дозволу на будівництво другої нитки газопроводу «Турецький потік» по дну Чорного моря в обхід України.