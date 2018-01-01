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    «Турецький потік» раптово підскочив у ціні

    Один мільярд більше, один менше
    Будівництво газопроводу «Турецький потік» обійдеться російському «Газпрому» у $ 7 млрд., що на один мільярд більше, ніж планувалося. Про це повідомив на зустрічі з інвесторами в Лондоні заступник голови правління «Газпрому» Андрій Круглов, передає Інтерфакс. «Попередньо ми говорили що вартість проекту
    • Сьогодні, 18:12
    • Розсилка
    ТАСС, Михаїл Метцель

    Один мільярд більше, один менше

    Будівництво газопроводу «Турецький потік» обійдеться російському «Газпрому» у $ 7 млрд., що на один мільярд більше, ніж планувалося. Про це повідомив на зустрічі з інвесторами в Лондоні заступник голови правління «Газпрому» Андрій Круглов, передає Інтерфакс.

    «Попередньо ми говорили що вартість проекту складе близько $ 6 млрд, зараз ми оцінюємо десь близько $ 7 млрд. Ми не виключаємо можливості проектного фінансування. Але, виходячи з існуючої реальності, швидше за все «Турецький потік» буде фінансуватися з бюджету «Газпрому» і в подальшому буде рефінансований у вигляді випуску проектних облігацій», - заявив він.

    Нагадаємо, 19 січня повідомлялося, що російська компанія «Газпром» заявила про отримання дозволу на будівництво другої нитки газопроводу «Турецький потік» по дну Чорного моря в обхід України.

    Довідка:

    Проект «Турецький потік» виник після того, як наприкінці 2014-го зазнав провалу попередній схожий проект «Газпрому», «Південний потік». Але він весь час наражався на перешкоди.
    Газпром будівництво фінансування Турецький потік
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