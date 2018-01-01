«Турецький потік» раптово підскочив у ціні
- Сьогодні, 18:12
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Один мільярд більше, один менше
Будівництво газопроводу «Турецький потік» обійдеться російському «Газпрому» у $ 7 млрд., що на один мільярд більше, ніж планувалося. Про це повідомив на зустрічі з інвесторами в Лондоні заступник голови правління «Газпрому» Андрій Круглов, передає Інтерфакс.
«Попередньо ми говорили що вартість проекту складе близько $ 6 млрд, зараз ми оцінюємо десь близько $ 7 млрд. Ми не виключаємо можливості проектного фінансування. Але, виходячи з існуючої реальності, швидше за все «Турецький потік» буде фінансуватися з бюджету «Газпрому» і в подальшому буде рефінансований у вигляді випуску проектних облігацій», - заявив він.
Нагадаємо, 19 січня повідомлялося, що російська компанія «Газпром» заявила про отримання дозволу на будівництво другої нитки газопроводу «Турецький потік» по дну Чорного моря в обхід України.
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