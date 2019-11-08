Україна проти Росії. Міжнародний Суд ООН сьогодні оголосить рішення



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Суд вперше розглядає Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму

Сьогодні, у п’ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН в нідерландській Гаазі оголосить важливе рішення у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, який стосується анексованого Росією Криму. Про це напередодні повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

«Це буде складний день і важливий водночас. Завтра (8-го листопада - ред) стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи. Чи буде це винятково формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї», — написала Зеркаль.

За її словами, суд вперше розглядає Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

«Це єдиний інструмент, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму. Чи суд стане на захист сотень людей, які постраждали від спонсорованого Росією тероризму, включно з жертвами катастрофи MH17, актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі? Відповідь на це питання ми дізнаємось завтра», — пише Зеркаль.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.