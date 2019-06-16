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    У світі

    Росія сподівається, що суд в Гаазі відмовиться розглядати позов України

    • Розсилка
    <p>Суд ООН</p> - Росія сподівається, що суд в Гаазі відмовиться розглядати позов України

    Суд ООН

    В Росії розраховують, що арбітражний трибунал «з належною увагою» поставиться до доводів російської сторони

    У міністерстві закордонних справ Росії сподіваються, що суд в Гаазі погодиться, що він не правочинний розглядати позов України.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

    Суд в Гаазі 10 червня почав обговорення поданого Києвом позову про порушення Росією прав України в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці.

    Російська сторона вважає, що суд не правочинний розглядати цю справу, оскільки в її основі лежить «суперечка з приводу територіальної приналежності Криму».

    «Розраховуємо, що арбітражний трибунал з належною увагою поставиться до доводів російської сторони і погодиться з нашою позицією про відсутність у нього повноважень для розгляду зазначеної справи», - йдеться у повідомленні МЗС Росії.

    Нагадаємо, заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль у вівторок, 11 червня, представила позицію України у першому усному раунді юрисдикційних слухань арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

    У своєму виступі Зеркаль навела перелік порушень Росії за Конвенцією ООН.

    13 червня виступали представники Росії, з ініціативи яких слухання проходитимуть у закритому режимі.

    14 червня Зеркаль підсумувала слухання в Гаазі.

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