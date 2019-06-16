Росія сподівається, що суд в Гаазі відмовиться розглядати позов України



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Суд ООН

В Росії розраховують, що арбітражний трибунал «з належною увагою» поставиться до доводів російської сторони

У міністерстві закордонних справ Росії сподіваються, що суд в Гаазі погодиться, що він не правочинний розглядати позов України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

Суд в Гаазі 10 червня почав обговорення поданого Києвом позову про порушення Росією прав України в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці.

Російська сторона вважає, що суд не правочинний розглядати цю справу, оскільки в її основі лежить «суперечка з приводу територіальної приналежності Криму».

«Розраховуємо, що арбітражний трибунал з належною увагою поставиться до доводів російської сторони і погодиться з нашою позицією про відсутність у нього повноважень для розгляду зазначеної справи», - йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Нагадаємо, заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль у вівторок, 11 червня, представила позицію України у першому усному раунді юрисдикційних слухань арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

У своєму виступі Зеркаль навела перелік порушень Росії за Конвенцією ООН.

13 червня виступали представники Росії, з ініціативи яких слухання проходитимуть у закритому режимі.

14 червня Зеркаль підсумувала слухання в Гаазі.