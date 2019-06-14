Україна проти Росії: Зеркаль підсумувала слухання в Гаазі



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Палац миру в Гаазі, в якому розташовані Міжнародний суд ООН та Постійна палата третейського суду

За словами Зеркаль, українська команда працювала день і вночі, щоб гідно представити позицію України у юридичній боротьбі з РФ

Сьогодні у Постійній палаті третейського суду в Гаазі завершилися слухання за позовом України щодо порушення Росією права прибережної держави закінчилися. Свою позицію представляла Україна.

За підсумками цих двох тижнів судді мають вирішити, чи є юрисдикція по всіх заявлених Україною порушеннях.

«Росія бачить себе переможцем, якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом чи трибуналом. Ми ж вважаємо, що Росія - міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідальності. Через це визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу», - написала у Facebook заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Вона також зазначила, що українська команда працювала день і вночі, щоб гідно представити позицію України у юридичній боротьбі з Росією.

Нагадаємо, заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль у вівторок, 11 червня, представила позицію України у першому усному раунді юрисдикційних слухань арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

У своєму виступі Зеркаль навела перелік порушень Росії за Конвенцією ООН.

13 червня виступали представники Росії, з ініціативи яких слухання проходитимуть у закритому режимі.