Україна в Гаазі пояснила, як Росія порушує Конвенцію ООН з морського права



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Росія також втручається у міжнародне судноплавство та морську торгівлю, заявила Олена Зеркаль на виступі в Гаазі 11 червня Фото: facebook.com/lana.zerkal

«Росія будує мости, трубопроводи та прокладає кабелі, навіть не консультуючись з нами», - заявила заступник глави МЗС України Олена Зеркаль

Заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль у вівторок, 11 червня, представила позицію України у першому усному раунді юрисдикційних слухань арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

У своєму виступі Зеркаль навела перелік порушень Росії за Конвенцією ООН.

«Росія, на порушення Статей 2, 56 та 77 КОМП, розкрадає наші ресурси у Чорному морі. Вона не дає нам доступу до покладів нафти й газу на нашому ж шельфі. Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалась позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видала власні лізенції російським компаніям. Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки, що їх вона пересуває просторами Чорного моря, на які ми маємо право, щоб добувати наш природний газ», - заявила Зеркаль.

Також, за її словами, аналогічним чином Росія порушує Статті 2, 21, 56, 58 та інші статті КОМП, руйнуючи традиційний життєвий уклад українських рибалок.

«Їх просто витісняють з тих місць, в яких вони рибалили споконвіків. У результаті, суттєво скоротився український щорічний вилов», - зауважила Зеркаль.

Вона додала, що Росія також втручається у міжнародне судноплавство та морську торгівлю.

«Вона будує мости, трубопроводи та прокладає кабелі, навіть не консультуючись з нами. Росія самовільно вирішила побудувати низький міст через Керченську протоку. Тепер, через цей міст, великі кораблі не можуть пройти до важливих українських портів – Маріуполя та Бердянська. Починаючи з квітня 2018 року Росія стала зупиняти судна в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, та заважати їм. Ба більше, Росія зупиняла судна в кількох милях від українських портів. Ці дії становлять серйозне погіршення спору, який розглядається цим Арбітражним Трибуналом, і ми повідомляли трибунал про це погіршення у своєму листі від 27 листопада 2018 року. У ньому викладено, зокрема, що Росія незаконно зупинила принаймні 150 суден, що прямували до українських портів і заважала їм, при цьому більшість суден були під прапорами третіх держав», - заявила представник МЗС України.

Нагадаємо, з 10 по 14 червня Постійна палата третейського суду в Гаазі проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

10 червня засідання суду було закритим для преси за наполяганням саме Росії. Представники Росії стверджували, що Крим змінив свою територіальну належність у 2014 році. З точки зору РФ, вся активність в Чорному морі та Азовському морі є військовою активністю і тому вона не підпадає під дію цієї конвенції.