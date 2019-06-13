Україна проти Росії: у третейському суді в Гаазі проходить другий раунд слухань



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Постійна палата третейського суду знаходиться у Палаці Миру в Гаазі

13 червня виступатимуть представники Росії, з ініціативи яких слухання проходитимуть у закритому режимі

Постійна палата третейського суду в Гаазі почала другий раунд слухань щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

13 червня виступатимуть представники Росії, з ініціативи яких слухання проходитимуть у закритому режимі, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Україна виступатиме 14 червня.

Перший раунд відбувся у понеділок, виступала Росія. У вівторок свою позицію озвучила Україна. Перші два дні суд транслював перші 30 хвилин виступів агентів.

Нагадаємо, заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль у вівторок, 11 червня, представила позицію України у першому усному раунді юрисдикційних слухань арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

У своєму виступі Зеркаль навела перелік порушень Росії за Конвенцією ООН.