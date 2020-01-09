Україна сьогодні візьме участь у дебатах Ради Безпеки ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від України у дебатах візьме участь заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

У четвер 9 січня Україна візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи підтримання міжнародного миру та безпеки.

Про це повідомив речник постійного представництва при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Мета дебатів, які проводить В’єтнам як голова Радбезу в січні, зазначив він, «дати відповідь на питання: чого не вистачає для того, щоб Статут ООН став Біблією міжнародних відносин, які крапки потрібно з’єднати, щоб держави-порушники відчували відповідальність за свої дії, як перейти від стадії «глибокого занепокоєння» до більш ефективних дій».

Від України, за словами Ніколенка, у дебатах візьме участь заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.