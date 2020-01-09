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    Україна сьогодні візьме участь у дебатах Ради Безпеки ООН

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    Україна сьогодні візьме участь у дебатах Ради Безпеки ООН

    Від України у дебатах візьме участь заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

    У четвер 9 січня Україна візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи підтримання міжнародного миру та безпеки.

    Про це повідомив речник постійного представництва при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

    Мета дебатів, які проводить В’єтнам як голова Радбезу в січні, зазначив він, «дати відповідь на питання: чого не вистачає для того, щоб Статут ООН став Біблією міжнародних відносин, які крапки потрібно з’єднати, щоб держави-порушники відчували відповідальність за свої дії, як перейти від стадії «глибокого занепокоєння» до більш ефективних дій».

    Від України, за словами Ніколенка, у дебатах візьме участь заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

    Речник постпредства також нагадав, що Україна як країна засновниця ООН безпосередньо причетна до розробки Статуту ООН і що тодішній український постпред (1945 року) очолював робочу групу з розробки преамбули та розділу І документа – про цілі та принципи ООН.

    За словами Ніколенка, агресія проти України та Грузії, конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені доводять, що «нікуди не поділися ті, хто готовий порушувати світовий порядок, заснований на міжнародних принципах».

     

    Росія ООН Європа агресія Україна окуповані території безпека
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