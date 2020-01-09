Президенти України та Ірану проведуть телефонну розмову щодо катастрофи літака МАУ
Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ
Президент України Володимир Зеленський 9 січня проведе телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини причин катастрофи пасажирського літака компанії «Міжнародні Авіалінії України» у Тегерані.
Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні до українців у зв'язку з катастрофою, повідомляє Офіс президента України.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ.
Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.
Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.
Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.
Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.
До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.
Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.
Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.
Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.
Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.
Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.
До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.