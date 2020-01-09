Іран опублікував звіт про авіакатастрофу: частина даних з чорних скриньок втрачена



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Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня

У звіті ідеться, що члени екіпажу не зверталися по допомогу через зв’язок з диспетчером

У четвер іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані, втрачена.

Як повідомляє агентство АР, про це йдеться у попередньому звіті про аварію Управління цивільної авіації Ірану.

Звіт підтвердив, що обидві так звані чорні скриньки, які містять технічні дані літака і записи переговорів з його кабіни, були знайдені, проте вони були пошкоджені і деякі частини їх пам'яті втрачені.

Управління цивільної авіації Ірану підготувало коментарі в попередньому звіті про катастрофу на наступний день після падіння українського лайнера, в результаті якого загинули всі 176 осіб на борту.

У звіті ідеться, що члени екіпажу не зверталися по допомогу через зв’язок з диспетчером. Також повідомляється, що екіпаж намагався повернути літак в аеропорт, коли той почав падати.

Слідчі зазначили, що літак був охоплений вогнем, перш ніж упав. За їх словами, аварія спричинила сильний вибух, коли літак впав на землю, ймовірно, тому, що літак був повністю заправлений паливом для польоту до Києва.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.