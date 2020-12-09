Україна у листопаді збільшила імпорт електроенергії з Європи на понад 20%

У листопаді імпорт електроенергії з Європи продовжив тенденцію до зростання (+21%), тоді як обсяги експорту почали скорочуватися (-4%).

За підсумками 11 місяців 2020 року Україна вдвічі більше експортує електроенергії, ніж імпортує

Україна за підсумками 11 місяців 2020 року вдвічі більше експортує електроенергії, ніж імпортує (4 424,7 млн кВт·год проти 2 156,1 млн кВт·год).

Водночас у листопаді імпорт електроенергії з Європи продовжив тенденцію до зростання (+21%), тоді як обсяги експорту почали скорочуватися (-4%).

Експорт електроенергії

Обсяги експорту електроенергії у листопаді зменшилися на 18,5 млн кВт·год, у порівнянні з попереднім місяцем.

При цьому найбільше скорочення обсягів експорту відбулося в напрямках Польщі (майже -25,9 млн кВт·год) і Угорщини (-23 млн кВт·год).

Водночас, саме до цих країн за підсумками 11 місяців обсяги експорту є найбільшими (до Польщі 1 380,8 млн кВт·год, до Угорщини – 1 940,7 млн кВт·год).

У листопаді найбільші обсяги експорту з «острова Бурштискьої ТЕС» були до Угорщини (212,7 млн кВт·год) та Румунії (129,7 млн кВт·год).

Також зменшилися обсяги експорту з ОЕС України до Молдови (-4,1 млн кВт·год). Експорту електроенергії в напрямках Росії та Білорусі не відбувалося.

Імпорт електроенергії

Імпорт електроенергії в листопаді 2020 року здійснювався виключно з країн Європи в зону «острова Бурштинської ТЕС».

Зазначається, що у зоні ОЕС України (з Росії, Білорусі та Молдови) імпорт відсутній.

Загальний обсяг імпорту в листопаді збільшився на 27,8 млн кВт·год у порівнянні з попереднім місяцем. Найбільше зростання імпорту в «острові Бурштинської ТЕС» відбулося з напрямку Словаччини (+40 млн кВт·год), з цієї ж країни в листопаді були і найбільші обсяги імпорту (145,2 млн кВт·год) і за підсумками 11 місяців 2020 року (1 355,5 млн кВт·год). Обсяги імпорту з Угорщини в листопаді дещо зменшилися (-12,6 млн кВт·год), а за підсумками 11 місяців були на другому місці (506,9 млн кВт·год).

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