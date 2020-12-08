Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, – експерти

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня на 30%

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до тотального зростання цін. Про це розповіли експерти в коментарях «Главкому».

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, збільшення тарифу на транспортування електроенергії - це «початок ланцюгової реакції підвищення цін на все без винятку». Хоча він і відзначив, що зростання цін на продукти і послуги відрізнятиметься, адже частка витрат на енергоресурси у їх собівартості є різною. Проте наголосив: подорожчання буде тотальним.

Експерти також звернули увагу, що здорожчає проїзд в електротранспорті, в приміських та пасажирських потягах.

«Укрзалізниця» споживає близько 4 млрд кВт/час на рік. Якщо не підняти вартість проїзду, збитки «Укрзлізниці» від пасажирських перевезень зростуть ще більше», - зазначено у матеріалі.

Окрім того, можуть виникнути проблеми з водопостачанням, адже через зростання тарифу на електроенергію заборгованість водоканалів за спожитий струм збільшиться, що може спровокувати їх відключення від електропостачання.

«Електроенергія складає понад 40% собівартості послуг з водопостачання та водовідведення. Підвищення тарифу на її передачу призведе до виникнення або збільшення заборгованість водоканалів. І як наслідок – відключення їх від електропостачання», - порахували у виданні.

За їх словами, від зростання тарифів найбільше постраждають представники енергоємних галузей. Так, віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко каже, що рішення НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії призведе до зростання собівартості продукції хімічної промисловості та змусить знижувати витрати за рахунок звільнення працівників. «Ми рахуємо кожну копійку, хімія з 2016 року по 2019 рік вісім тисяч робочих місць вже втратила. Ми конкуруємо і знаходимо якісь внутрішні резерви, але це важко», – пояснює Гольченко.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня на 30%, до 312,76 грн/МВт-год.

Теперь комісія пропонує підвищити тариф у 2021 році ще більше, до 324,81 грн/МВт*год, хоча раніше планувала знизити його до 309,8 грн/МВт-год. Чому плани так різко змінилися, у НКРЕКП не пояснюють.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу значно поглибить економічну кризу в Україні - призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

У свою чергу львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що установи після підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть тимчасово припиняти або і зовсім заморожувати роботу.