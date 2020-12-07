У Львові через три роки із стічних вод вироблятимуть електрику. На проєкт виділили 31,5 млн євро

Угоду на будівництво біогазової станції підписали «Львівводоканал» та словенсько-норвезький консорціумом RIKO-CAMBI

Угоду на будівництво біогазової станції підписали «Львівводоканал» та словенсько-норвезький консорціумом RIKO-CAMBI

Зазначається, що проєкт позитивно впливатиме на довкілля міста та басейн Балтійського моря

У Львові реалізують масштабний проєкт із виробництва електричної й теплової енергії. У місті з'явиться потужна біогазова станція, повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

«Львівводоканал» уклав договір зі словенсько-норвезьким консорціумом Riko-Cambi про будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії за 31,5 млн євро.

Проєкт фінансуватиме ЄБРР (15 млн. євро), НЕФКО (5 млн. євро), Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P (7,5 млн. євро) та Львівська міська рада (4 млн. євро).

Стічні води збиратимуть у штучних резервуарах, де відбуватиметься процес збродження – виділення біогазу. Після очищення його використовуватимуть у газогенераторах (когенераційних установках), що будуть виробляти електроенергію в обсязі ~ 20 тис. МВт/рік та тепло.

«Електроенергія переважно буде використовуватися для роботи обладнання очисних споруд, а тепло – для підігріву суміші мулу та осаду в метантенках, опалення в холодний період року й цілорічного гарячого водопостачання будівель на території очисних споруд», – ідеться в повідосленні.

Зазначається, що проєкт позитивно впливатиме на довкілля міста та басейн Балтійського моря. Він буде корисним для львів'ян, адже вирішить проблему зневоднення та зменшення об'ємів осаду стічних вод, який накопичується на території очисних споруд у земляних картах, забруднює ґрунтові води, погіршує екологічний стан мікрорайону Кривчиці та Знесіння.

Заплановано, що біогазова станція запрацює до червня 2023 року.

Нагадаємо, на столичному сміттєспалювальному заводі «Енергія» розпочали встановлювати високотехнологічну систему хімічної очистки. Загальна вартість проєкту – понад 700 млн грн.

«Енергія» – єдиний сміттєспалювальний завод в Україні. Підприємство переробляє 25% столичного сміття, перетворюючи його на теплову енергію для 300 багатоповерхівок Києва.