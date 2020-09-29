Україна у серпні скоротила держборг майже на 17 млрд грн



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Гарантований державою борг зменшився на 5,1 мільярда гривень в основному за рахунок зменшення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом

У доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $0,05 млрд

Україна у серпні скоротила сукупний державний та гарантований державою борг у гривні на 16,9 млрд грн - до 2 338,18 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Станом на 31 серпня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 338,18 млрд грн або $85,10 млрд. Протягом серпня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 16,9 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $0,05 млрд», – йдеться у повідомленні міністерства.

Так, державний борг становив 2 060,74 млрд гривень, скоротившись на 11,8 млрд гривень в основному за рахунок зменшення боргу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). «Гарантований державою борг зменшився на 5,1 мільярда гривень в основному за рахунок зменшення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом», – повідомили у відомстві.

Протягом серпня Мінфін провів 4 аукціони з розміщення ОВДП, залучивши 23,4 мільярда гривень на фінансування державного бюджету, з яких в іноземній валюті було залучено $250,5 млн.

Витрати на погашення державного боргу у серпні 2020 року становили 38,7 млрд грн, а видатки на обслуговування державного боргу – 8,5 млрд грн.

За результатами другого кварталу 2020 року показник державного боргу до ВВП становив 50,8%, в той час як державного та гарантованого державою боргу до ВВП – 57,6%, додали у Мінфіні.

Нагадаємо, у липні сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривні на 85,88 млрд грн та у доларах на 0,04 млрд, таким чином, станом на 1 серпня борг становив 85,05 млрд дол. , або 2 355,07 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв у вересні, що Мінфін наступного року планує скоротити державний борг на 3%.