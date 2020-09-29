«Слуга народу» вирішує боргові проблеми енергоринку без підняття тарифів на струм, – нардеп



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«Нам потрібно повернути репутацію інвестиційно привабливої країни, яка виконує взяті на себе зобов’язання»

Фракція «Слуга нроду» хоче вирішити проблему заборгованостей на ринку електроенергії України шляхом випуску ОВДП, що дозволить запобігти підвищенню тарифів на струм для населення та промисловості.

Про це повідомила народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

Депутатка нагадала, що колеги по фракції зареєстрували законопроект (№4151), яким пропонується здійснити випуск ОВДП на суму 19,6 мільярдів гривень для погашення заборгованостей на енергетичному ринку.

«За рахунок коштів від випуску ОВДП спочатку треба покрити дефіцит «Укренерго». Потім воно зможе закрити заборгованість перед ДП «Гарантований покупець». І вже на останньому етапі відбудеться розрахунок перед виробникам зеленої електроенергії», - розповіла Буймістер.

Втім вона зазначила, що такий спосіб фінансування дефіцитів показує - ринок працює неефективно. Та вважає, що галузевий регулятор - НКРЕКП не виконує в повній мірі свої функції.

«Укренерго» в своїй діяльності не має бути дефіцитним (але й тариф, звичайно, повинен бути обґрунтованим). Так само «Гарантований покупець» має заробляти кошти, продаючи струм на ринку електроенергії за ринковими, а не дискримінаційними умовами. І цим має займатися НКРЕКП», - пояснила Буймістер.

Вона зазначила, що підтримка президента з боку фракції «Слуга народу» показує, що нам важливо те, як будуть зустрічати Володимира Зеленського міжнародні партнери та інвестори за кордоном.

«Нам потрібно повернути репутацію інвестиційно привабливої країни, яка виконує взяті на себе зобов’язання. Разом з тим, не допустити додаткового навантаження на споживачів - побутових та промислових», - підкреслила депутатка.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики.

Нагадаємо, депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону» Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151). Законопроектом пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики.

Після випуску ОВДП гроші будуть передані в якості субсидії НЕК «Укренерго», щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП «Гарантований покупець», а та – перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Поправками до Закону «Про альтернативні джерела енергії» від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в держбюджеті витрати на фінансову підтримку "Гарантованого покупця» для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення Меморандуму між Кабінетом Міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення «зелених» тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на «зелених» енергетику.