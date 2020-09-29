Нацбанк: грошові перекази в Україну скоротились на півмільярда доларів



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Це на 6,4% (на 493 млн доларів) менше, ніж роком раніше (7 661 млн доларів)

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-серпень 2020 року склав 7 168 млн доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-серпні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 2504 млн доларів, що на 1281 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше.

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

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