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    Нацбанк: грошові перекази в Україну скоротились на півмільярда доларів

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    Це на 6,4% (на 493 млн доларів) менше, ніж роком раніше (7 661 млн доларів) - Нацбанк: грошові перекази в Україну скоротились на півмільярда доларів
    Це на 6,4% (на 493 млн доларів) менше, ніж роком раніше (7 661 млн доларів)

    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну

    Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-серпень 2020 року склав 7 168 млн доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-серпні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 2504 млн доларів, що на 1281 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше.

    Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

    До слова, з 1 жовтня магазини не прийматимуть старі купюри: куди їх подіти.

    гроші Україна НБУ
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