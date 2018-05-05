Україна у травні виплатила МВФ $451 мільйон

Виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами

Україна з початку травня виплатила близько 451 млн дол. в рахунок погашення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом. Про це повідомили «Уніан» у прес-службі Національного банку України. Зазначається, що виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн



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Виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами

Україна з початку травня виплатила близько 451 млн дол. в рахунок погашення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомили «Уніан» у прес-службі Національного банку України.

Зазначається, що виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн дол. – 4 травня.

Нагадаємо, на початку лютого 2018 року Україна виплатила МВФ черговий платіж за основною сумою кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на 375 млн доларів.

Раніше в НБУ заявили, що в 2018 році Україна має виплатити за валютними боргами 7,4 млрд доларів. При цьому регулятор не чекає скорочення міжнародних резервів.

У квітні представники України та Міжнародного валютного фонду провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці.

Йдеться про отримання чергового, п'ятого, траншу від Фонду.