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    Україна у травні виплатила МВФ $451 мільйон

    Виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами
    Україна з початку травня виплатила близько 451 млн дол. в рахунок погашення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом. Про це повідомили «Уніан» у прес-службі Національного банку України. Зазначається, що виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн
    • Сьогодні, 02:22
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    Виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами

    Україна з початку травня виплатила близько 451 млн дол. в рахунок погашення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом.

    Про це повідомили «Уніан» у прес-службі Національного банку України.

    Зазначається, що виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн дол. – 4 травня.

    Нагадаємо, на початку лютого 2018 року Україна виплатила МВФ черговий платіж за основною сумою кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на 375 млн доларів.

    Раніше в НБУ заявили, що в 2018 році Україна має виплатити за валютними боргами 7,4 млрд доларів. При цьому регулятор не чекає скорочення міжнародних резервів.

    У квітні представники України та Міжнародного валютного фонду провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці.

    Йдеться про отримання чергового, п'ятого, траншу від Фонду.

    МВФ кредит економіка гроші Україна
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