Україна ухвалила 12 законів із забезпечення виконання угоди про асоціацію з ЄС



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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

З словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, парламент визначив перелік законів і, які з них найбільш стратегічні на даному етапі

За період, коли була затверджена дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію України та ЄС, Верховна Рада України ухвалила 12 найбільш стратегічно важливих законів на виконання цієї угоди. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій у Києві під час круглого столу за участі депутатів Європейського парламенту, передає УНН.

«Один з наших постійних пріоритетів – це закони, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію. За кожним з цих законів є своя велика історія, кожен з цих законів викликав велику дискусію в залі, і кожен з цих законів належав до різних сфер життя. Саме тому з урядом, з прем’єр-міністром створили спільний план і спільні прерогативи з виконання угоди про асоціацію», – сказав він.

За словами Парубія, вони визначили перелік законів і, які з них найбільш стратегічні на даному етапі.

«Хочу вам сказати, що за період, коли була затверджена дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію в Україні, нами було прийнято в цілому 12 законів, які вже вступили в дію. Було в першому читанні прийнято 9 законів, і 6 законів були відправлені в комітети на повторне перше читання після детального розгляду в парламенті», – зазначив голова ВР.

Він водночас визнав, що ця цифра, можливо, не є вражаючою, але кожен з цих законів, з його слів, це – фундаментальні рішення, що мали величезний вплив на свою галузь.

«Нагадаю деякі з них: це кодекс України з процедур банкрутства, закон України про товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю, закон про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права, закон про стратегічну екологічну оцінку», – додав Парубій.