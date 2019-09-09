Україна веде перемовини з Росією щодо наступного обміну, - Денісова



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Людмила Денісова

Перемовини ведуться щодо українців, які знаходяться в РФ та тимчасово окупованому Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що українська влада продовжує переговори про наступний обмін ув’язненими з Росією, проте розкривати деталі діалогу зараз не варто.

Про це Денісова заявила в ефірі програми «Нині вже» на hromadske.

«Перемовини ведуться щодо наступних звільнень наших громадян, які знаходяться в РФ та тимчасово окупованому Криму», — сказала вона.

Щодо конкретних прізвищ в’язнів, яких можуть обміняти, Денісова говорити відмовилась.

«Якщо хочеш щось зробити, то про це треба помовчати», — наголосила омбудсмен.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.