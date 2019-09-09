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    Україна веде перемовини з Росією щодо наступного обміну, - Денісова

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    Людмила Денісова - Україна веде перемовини з Росією щодо наступного обміну, - Денісова
    Людмила Денісова

    Перемовини ведуться щодо українців, які знаходяться в РФ та тимчасово окупованому Криму

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що українська влада продовжує переговори про наступний обмін ув’язненими з Росією, проте розкривати деталі діалогу зараз не варто.

    Про це Денісова заявила в ефірі програми «Нині вже» на hromadske.

    «Перемовини ведуться щодо наступних звільнень наших громадян, які знаходяться в РФ та тимчасово окупованому Криму», — сказала вона.

    Щодо конкретних прізвищ в’язнів, яких можуть обміняти, Денісова говорити відмовилась.

    «Якщо хочеш щось зробити, то про це треба помовчати», — наголосила омбудсмен.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

     Читайте також: «А как же скрепы?». Обмін ув’язненими очима російських ЗМІ
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    Росія ЗМІ обмін полоненими Україна Людмила Денісова влада
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