Україна відкриє генконсульство в канадському Едмонтоні

За словами Клімкіна, Україна повинна бути в Канаді скрізь

Українське Міністерство закордонних справ планує у 2018 році відкрити генеральне консульство у канадському Едмонтоні. Про це повідомив міністр Павло Клімкін за результатами зустрічі з канадською колегою Христею Фріланд. «Маємо розвивати присутність у Канаді. Сьогодні ми говорили про можливість відкриття наступного року спільного нашого



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Павло Клімкін

За словами Клімкіна, Україна повинна бути в Канаді скрізь

Українське Міністерство закордонних справ планує у 2018 році відкрити генеральне консульство у канадському Едмонтоні.

Про це повідомив міністр Павло Клімкін за результатами зустрічі з канадською колегою Христею Фріланд.

«Маємо розвивати присутність у Канаді. Сьогодні ми говорили про можливість відкриття наступного року спільного нашого генерального консульства у Едмонтоні. Ми над цим працюємо, уже оголошені конкурси та визначено логістику», — сказав Клімкін.

Раніше Клімкін анонсував запуск прямого авіасполучення між Україною і Канадою

Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

Джерело: Громадське