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    Україна відкриє генконсульство в канадському Едмонтоні

    За словами Клімкіна, Україна повинна бути в Канаді скрізь
    Українське Міністерство закордонних справ планує у 2018 році відкрити генеральне консульство у канадському Едмонтоні. Про це повідомив міністр Павло Клімкін за результатами зустрічі з канадською колегою Христею Фріланд. «Маємо розвивати присутність у Канаді. Сьогодні ми говорили про можливість відкриття наступного року спільного нашого
    • 21 Грудня, 22:40
    • Розсилка
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    За словами Клімкіна, Україна повинна бути в Канаді скрізь

    Українське Міністерство закордонних справ планує у 2018 році відкрити генеральне консульство у канадському Едмонтоні.

    Про це повідомив міністр Павло Клімкін за результатами зустрічі з канадською колегою Христею Фріланд.

    «Маємо розвивати присутність у Канаді. Сьогодні ми говорили про можливість відкриття наступного року спільного нашого генерального консульства у Едмонтоні. Ми над цим працюємо, уже оголошені конкурси та визначено логістику», — сказав Клімкін.

    Раніше Клімкін анонсував запуск прямого авіасполучення між Україною і Канадою

    Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

    Раніше  Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

    Джерело: Громадське

    Павло Клімкін міністр Канада політика Україна
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