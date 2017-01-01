Україна відкриє генконсульство в канадському Едмонтоні
- 21 Грудня, 22:40
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За словами Клімкіна, Україна повинна бути в Канаді скрізь
Українське Міністерство закордонних справ планує у 2018 році відкрити генеральне консульство у канадському Едмонтоні.
Про це повідомив міністр Павло Клімкін за результатами зустрічі з канадською колегою Христею Фріланд.
«Маємо розвивати присутність у Канаді. Сьогодні ми говорили про можливість відкриття наступного року спільного нашого генерального консульства у Едмонтоні. Ми над цим працюємо, уже оголошені конкурси та визначено логістику», — сказав Клімкін.
Раніше Клімкін анонсував запуск прямого авіасполучення між Україною і Канадою
Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.
Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.
Джерело: Громадське