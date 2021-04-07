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    Україна вимагає екстрадиції француза, через якого на Львівщині загинуло двоє дітей

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    У смертельній ДТП Наталя Тройнюкова втратила двох доньок&nbsp; - Україна вимагає екстрадиції француза, через якого на Львівщині загинуло двоє дітей
    У смертельній ДТП Наталя Тройнюкова втратила двох доньок 
    Фото: Антон Геращенко/Facebook

    Винуватцем аварії є водій авто – 49-річний громадянин Франції Рашид Амані

    Більше ніж за пів року після смертельної аварії, у якій загинули двоє неповнолітніх сестер, слідство встановило винного. 49-річний громадянин Франції Рашид Амані керував Lexus, у якому їхали дівчата, і не дотримався правил дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу.

    Видання Zaxid.net нагадує, що аварія сталася 27 липня на трасі Київ-Чоп біля Бродів. Унаслідок потрійної ДТП Lexus розірвало на шматки, а діти померли у лікарні. Тоді постраждав і сам водій, але чоловік вижив і тепер переховується від правосуддя у Франції.

    Поліція встановила, що винуватцем аварії є водій 49-річний громадянин Франції Рашид Амані. Саме він здійснював обгін та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault. Після зіткнення Lexus розірвало навпіл.

    49-річний Рашид Амані, якого розшукує поліція України (фото Facebook Антона Геращенка)
    49-річний Рашид Амані, якого розшукує поліція України (фото Facebook Антона Геращенка)

    В результаті аварії двоє сестер, 13-річна Юлія та 16-річня Майя Тройнюкові, мешканки Києва, загинули. Сарша сестра померла у Бродівській лікарні на наступний день після аварії. Молодшу сестру, 13-річну Юлію, гелікоптером забрали до столичної лікарні, там вона була без свідомості і на апараті ШВЛ. За деякий час стало відомо, що дитина померла. До слова, в машині була і мама дівчат Наталія Тройнюкова, вона в аварії майже не постраждала.

    Lexus, у якому їхала сім'я з Києва, після аварії розірвало навпіл
    Lexus, у якому їхала сім'я з Києва, після аварії розірвало навпіл

    Водій Lexus Рашид Амані, після ДТП також був у важкому стані. З України його госпіталізували гелікоптером до лікарні у Францію. Чоловік вижив. Тепер він переховується від правоохоронців. Як йдеться у повідомленні Антона Геращенка, заступника міністра МВС, українська поліція вже повідомила Рашиду Амані про підозру, а Генеральна прокуратура вимагає його екстрадиції, аби чоловіка судили в Україні.

    «Якщо Франція відмовиться віддавати свого громадянина, ми будемо вимагати, аби його судили у Франції. І в Україні, і в Франції за вбивство внаслідок ДТП передбачено до десяти років ув’язнення», – написав Геращенко.

    У понеділок, 5 квітня, генеральна прокурорка Ірина Венедіткова та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрілися з мамою загиблих дівчат Наталією Тройнюковою.

    «Все, що від нас залежить, ми будемо робити. Ми вже направили клопотання про доручення до Французької Республіки, в якому просимо провести низку слідчих дій, зокрема, вручити водієві повідомлення про підозру, допитати його як підозрюваного на території Франції та вручити повістку про виклик в Україну для проведення слідчих дій. Окрім того, ми спробуємо задіяти дипломатичні канали і рухатися до результату», – написала пресслужба прокуратури після цієї зустрічі.

    Теги: МВС прокуратура ДТП Львівщина діти Антон Геращенко Франція водій екстрадиція Україна поліція правосуддя
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