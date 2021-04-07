Під Кривим Рогом електричка розтрощила авто поліції (відео)

Електричка 6027 «Дніпро-Кривий Ріг» зіткнулася на переїзді з ВАЗ-2109

У вівторок, 6 квітня, біля Кривого Рогу Дніпропетровської області електричка протаранила авто поліції. У ДТП, попередньо, серйозних травм ніхто не отримав. Про аварію повідомили «Вартові еспресо» у Facebook. Очевидець також показав відео з місця інциденту.

Дорожньо-транспортна пригода з поліцейським автомобілем сталося на залізничній ділянці «Верхівцеве — Кривий Ріг».

Електричка 6027 «Дніпро-Кривий Ріг» зіткнулася на переїзді з ВАЗ-2109. Як видно на відео, машина отримала серйозні пошкодження. Удар, судячи з кадрів очевидця, припав на передню частину авто, оскільки розбитий бампер транспортного засобу.

У вівторок, 6 квітня, на 19 км траси Київ–Одеса трапилась автопригода за участі вантажівки з цистерною. У халепу втрапив водій авто марки Mercedes-Benz із напівпричепом цистерною. З’ясувалось, що 49-річний водій на розвороті не впорався з керуванням та перекинув цистерну на правий бік.

У Житомирській області, в селі Малинівка, поліцейський збив людину і залишив місце ДТП.

У селі Циганське Полтавської області внаслідок ДТП одна людина загинула та ще одну особу травмовано. Аварія сталася пізно ввечері 2 квітня на автодорозі Київ-Харків.