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    ДТП з українцями в Польщі: експертиза встановила, що автобус був справний

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    У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП - ДТП з українцями в Польщі: експертиза встановила, що автобус був справний
    У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП

    Зараз ведеться збір медичної документації всіх постраждалих з лікарень воєводства

    Експертиза виключила можливість технічної несправності українського автобуса в момент ДТП, яка сталася в ніч з 5 на 6 березня в Польщі.

    Про це повідомила заступник окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, яка контролює розслідування справи цієї ДТП.

    «Експертиза встановила, що у момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи», – сказала вона.

    За її словами, зараз ведеться збір медичної документації всіх постраждалих з лікарень воєводства, буде визначатися ступінь отриманих ними травм.

    Планується, що після цього прокуратура проведе допит водія, який під час першого допиту відмовився давати свідчення у справі.

    «Ми будемо проводити допит водія після зборів всіх доказових матеріалів у цій справі», – сказала Стажецька.

    Український рейсовий автобус потрапив у ДТП у Польщі, в 30 км від кордону з Україною, в ніч на 6 березня.

    Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

    П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

    Вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. В наслідок аварії одна людина загинула, а п'ятеро отримали травми й були ушпиталені.

    Польське видання TVN24 пише, що аварія сталася приблизно на тому ж місці, де перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: прокуратура ДТП Польща допит аварія розслідування
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