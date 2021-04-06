ДТП з українцями в Польщі: експертиза встановила, що автобус був справний

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП

Зараз ведеться збір медичної документації всіх постраждалих з лікарень воєводства

Експертиза виключила можливість технічної несправності українського автобуса в момент ДТП, яка сталася в ніч з 5 на 6 березня в Польщі.

Про це повідомила заступник окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, яка контролює розслідування справи цієї ДТП.

«Експертиза встановила, що у момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи», – сказала вона.

За її словами, зараз ведеться збір медичної документації всіх постраждалих з лікарень воєводства, буде визначатися ступінь отриманих ними травм.

Планується, що після цього прокуратура проведе допит водія, який під час першого допиту відмовився давати свідчення у справі.

«Ми будемо проводити допит водія після зборів всіх доказових матеріалів у цій справі», – сказала Стажецька.

Український рейсовий автобус потрапив у ДТП у Польщі, в 30 км від кордону з Україною, в ніч на 6 березня.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся. П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства. Вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. В наслідок аварії одна людина загинула , а п'ятеро отримали травми й були ушпиталені.

Польське видання TVN24 пише, що аварія сталася приблизно на тому ж місці, де перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей.

Джерело: Укрінформ