Україна видворила до Росії кримінального авторитета на прізвисько Салім

42-річний росіянин у супроводі правоохоронців сів на літак до РФ

Чоловіка вже видворяли з України у 2016 році

Вчора, 6 квітня, із України видворили росіянина – 42-річного кримінального авторитета на прізвисько Салім.

Він мав заборону на в'їзд. В Україну потрапив поза пунктами пропуску задля налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, повідомили в пресслужбі МВС.

«42-річного громадянина Російської Федерації видворили з України у 2016 році із подальшою забороною в'їзду терміном на 3 роки. У 2019 році заборону продовжили ще на 3 роки. Попри це, чоловік незаконно приїхав поза пунктами пропуску задля налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, поширення на території України діяльності підконтрольних йому злочинних груп та перерозподілу таким чином сфер впливу у злочинному середовищі», – розповіли в МВС.

На Саліма склали протокол за невиконання рішення про заборону в'їзду в Україну. Та у супроводі поліцейських Київщини відомий у кримінальних колах росіянин покинув територію України.

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