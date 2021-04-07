  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна видворила до Росії кримінального авторитета на прізвисько Салім

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    42-річний росіянин у супроводі правоохоронців сів на літак до РФ&nbsp; - Україна видворила до Росії кримінального авторитета на прізвисько Салім
    42-річний росіянин у супроводі правоохоронців сів на літак до РФ 
    Фото: МВС

    Чоловіка вже видворяли з України у 2016 році

    Вчора, 6 квітня, із України видворили росіянина – 42-річного кримінального авторитета на прізвисько Салім.

    Він мав заборону на в'їзд. В Україну потрапив поза пунктами пропуску задля налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, повідомили в пресслужбі МВС.

    «42-річного громадянина Російської Федерації видворили з України у 2016 році із подальшою забороною в'їзду терміном на 3 роки. У 2019 році заборону продовжили ще на 3 роки. Попри це, чоловік незаконно приїхав поза пунктами пропуску задля налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, поширення на території України діяльності підконтрольних йому злочинних груп та перерозподілу таким чином сфер впливу у злочинному середовищі», – розповіли в МВС.

    На Саліма склали протокол за невиконання рішення про заборону в'їзду в Україну. Та у супроводі поліцейських Київщини відомий у кримінальних колах росіянин покинув територію України.

    У березні в Одесі затримали «злодія в законі» з РФ на прізвисько Мамука Хонський.

    Теги: Росія МВС Україна злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies