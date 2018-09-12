Україна вимагає від РФ скасувати вирок Сущенку й повернути його додому



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Роман Сущенко

МЗС зробило заяву щодо рішення Верховного суду РФ стосовно Сущенка

Міністерство закордонних справ України висловило осуд рішенню Верховного суду Російської Федерації у справі незаконно утримуваного у місцях тюремного покарання громадянина України Романа Сущенка. Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Верховного суду Російської Федерації від 12 вересня 2018 року залишити без змін вирок громадянину України, журналісту Роману Сущенку, яким українця засуджено до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму за відверто сфальсифікованими звинуваченнями у шпигунстві», — йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві відзначили коротку тривалість засідання Верховного суду та проведення слухання в закритому режимі без допуску українських та іноземних дипломатів і представників ЗМІ.

«Даний факт учергове засвідчив замовний характер сфальсифікованої проти Романа Сущенка справи, а також бажання російської сторони приховати від світової спільноти фактичну контрольованість Кремлем російської судової системи», - наголосили у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скасувати незаконний вирок у справі журналіста Романа Сущенка та забезпечити його звільнення й повернення в Україну.

МЗС також закликало світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції посилити політичний та економічний тиск на Російську Федерацію з метою звільнення та повернення в Україну Романа Сущенка та інших громадян України, які стали заручниками сучасної політики Кремля в умовах триваючої агресії проти України.

Зазначимо, що після сьогоднішнього засідання суду адвокат Марк Фейгін заявив, Сущенко готовий просити про помилування у Путіна.

12 вересня Верховний суд Росії визнав законним рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка. Відтак суд відхилив у повному обсязі апеляцію захисників.