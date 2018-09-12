Сущенко готовий просити про помилування у Путіна – адвокат



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Український журналіст Роман Сущенко, незаконно засуджений у Російській Федерації

«Не важливо, що ти напишеш, головне, опинитися в Києві», — пояснив Фейгін

Український журналіст, політв’язень Роман Сущенко, незаконно засуджений в Росії до 12 років колонії, готовий просити про помилування.

Про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу «Прямий».

«Роман готовий написати цей нещасний папір з проханням про помилування, я не бачу в цьому жодної проблеми, Роман зі мною згоден. Не важливо, що ти напишеш, головне, опинитися в Києві, це моя думка», — пояснив Фейгін.

Водночас він наголосив, що Сущенко не визнає провини та не згоден з ухваленим рішенням.

«Звернення за помилуванням абсолютно не означає, що ви визнаєте свою провину. У Романа помер батько в лютому, і тому у нього є підстави сподіватися ще побути зі своєю мамою, яка теж дуже стара людина, на восьмому десятку», — зазначив Фейгін.

Він розповів, що під час засідання у Верховному суді Росії захист наполягав на виправдувальному вироку або зменьшенні строку покарання.

«Ми далі будемо оскаржувати рішення. Ми наполягали на виправдувальному вироку. Роман як не визнавав вини, так і не визнає. У своєму останньому слові він сказав про те, що вважає вирок суду першої інстанції незаконним, необґрунтованим і наполягав на виправдувальному вироку. Інша річ, що з урахуванням усіх обставин, які були нами приведені, ми вважали, що можна було б зменшити термін покарання», — наголосив він.

Захисник додав, що вони розраховують на політичну участь керівництва України у досягненні домовленості щодо обміну Романа. На його думку, Сущенка можуть обміняти на перекладача прем’єра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, якого підозрюють у роботі на спецслужби Росії та звинувачують у держзраді.

За словами Фейгіна, Сущенко не підтримує голодування та звертався до політв’язня Олега Сенцова, щоб той «не витрачав своє здоров’я».

Фейгін підтвердив, що захист планує звертатися у ЄСПЛ, та розповів, що проситиме, щоб Сущенка не етапували у колонію, а залишили в СІЗО Лефортово.

12 вересня Верховний суд Росії визнав законним рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка. Відтак суд відхилив у повному обсязі апеляцію захисників.