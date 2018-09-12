Російський суд виніс остаточний вирок Сущенку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Сущенко

Сущенко заявив, що не згоден з рішенням суду

Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для українського журналіста Романа Сущенка.

Відповідне рішення 12 вересня оголосив суддя Верховного суду РФ.

Таким чином, апеляцію захисників відхилено в повному обсязі.

Сущенко заявив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, 12 вересня перед початком засідання у Верховному суді РФ Сущенко сказав, що «розраховує на обмін».

Він наголосив, що перебуває у гарній фізичній та моральній формі і готовий до будь-якого розвитку подій, в тому числі до етапування в колонію.

Також Сущенко передав вітання дружині.

Джерело: УНІАН