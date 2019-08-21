Україна вийшла з іще однієї угоди СНД



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Кабмін ухвалив рішення про припинення участі України в угоді СНД

Україна вийшла ще з однієї угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідне рішення в ході засідання в середу, 21 серпня, ухвалив Кабінет міністрів.

Документом Міністерству закордонних справ України доручено повідомити Виконавчому комітету СНД про вихід з цієї угоди.

«Вийти з Угоди про координацію робіт з питань експортного контролю сировини, матеріалів, обладнання, технологій і послуг, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення і ракетних засобів».

Раніше в Росії заявили, що Україна може повернутися в СНД, сплативши борг понад $4,5 млн, бо наша країна не подавала офіційних повідомлень про вихід із Співдружності й галузевих рад.

Натомість заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив, що в України немає заборгованості перед СНД, тому інформація в російських ЗМІ є відвертою маніпуляцією. Дипломат поінформував, що з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету Співдружності та з того часу не підписувала щорічних рішень про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто, не брала на себе зобов’язань зі сплати цих внесків.



