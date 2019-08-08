В України нема «заборгованості» перед СНД — МЗС



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Кремль не полишає спроб у будь-який спосіб повернути Україну під свій контроль, у тому числі, через СНД - дипломат

Інформація в російських ЗМІ є відвертою маніпуляцією, - Боднар

В України нема заборгованості перед СНД, тому інформація в російських ЗМІ є відвертою маніпуляцією.

Про це в коментарі Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Боднар зазначив, що відсутність «офіційного повідомлення» про вихід нашої держави з цієї організації також неправда.

«Кремль не полишає спроб у будь-який спосіб повернути Україну під свій контроль, у тому числі, через СНД. Україна ніколи не була членом цієї Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД. Ми були державою-засновником та учасником Співдружності, і свого часу це мало сенс, але вже шостий рік поспіль Україна не підписує жодного документа, що приймається органами СНД», - заявив Боднар.

Дипломат поінформував, що з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету Співдружності і з того часу не підписувала щорічних рішень про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто, не брала на себе зобов’язань зі сплати цих внесків.

«Тому жодної «заборгованості» не може існувати в принципі», - акцентував заступник міністра.

Боднар додав, що Україна також максимально знизила рівень участі у засіданнях вищих органів СНД – у деяких заходах брали участь лише керівники закордонних дипломатичних установ виключно з метою захисту національних інтересів нашої держави.

«Відтак виконком СНД не витрачав кошти на забезпечення роботи української сторони у відповідних засіданнях», - зауважив дипломат.

Окрім того, МЗС відкликало трьох представників України, які працювали на посадах у структурах Співдружності за квотою нашої держави, а в серпні 2018 року було ліквідовано Постпредство України при Координаційних інститутах СНД, нагадав Боднар.

«Більше того, ми проводимо масштабну інвентаризацію договорів, укладених Україною в рамках СНД. А це близько 240 документів. Вже припинено дію 15 угод, які не відповідають нашим національним інтересам, триває робота щодо припинення дії ще більше 70 угод. Але все, що відповідає нашим інтересам, залишатиметься чинним», - підкреслив заступник міністра.

Насамкінець він наголосив, що така жорстка позиція України є абсолютно адекватною реакцією на неспроможність СНД хоч якось реагувати на агресію РФ проти України, незважаючи на те, що такі дії російської сторони грубо порушили засади, на яких свого часу створювалася Співдружність.

Як повідомлялося, у Росії заявили, що Україна може повернутися в СНД, сплативши борг понад $4,5 мільйона, бо наша не подавала офіційних повідомлень про вихід із Співдружності і галузевих рад.