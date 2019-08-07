У Росії заявляють, що Україна може повернутися в СНД, сплативши борг понад $4,5 мільйона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У квітні минулого року п'ятий президент Петро Порошенко доручив уряду почати процедуру офіційного виходу з установчих органів СНД

Пайовий внесок в єдиний бюджет органів СНД Україна перестала виплачувати ще з 2014 року - МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (близько $4,6 млн).

Про це в МЗС розповіли «Известиям».

«Заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів», - заявили в МЗС РФ.

Стверджується, що свій пайовий внесок в єдиний бюджет органів СНД Україна перестала виплачувати ще з 2014 року. Порядок погашення суми в разі повернення країни в роботу об'єднання поки що не визначений. У Москві кажуть, що розмір заборгованості і порядок її погашення визначає Рада глав урядів СНД, однак поки що рішення з цього питання не прийнято.

У відомстві додали, що Україна не подавала офіційних повідомлень про вихід із Співдружності і галузевих рад. В МЗС заявили, що немає ніяких перешкод для участі представників України у засіданнях, а продовження роботи в СНД «повністю залежить від політичної волі нової української влади».

Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала сплачувати внески.

У квітні минулого року тодішній президент Петро Порошенко доручив уряду почати процедуру офіційного виходу з установчих органів СНД.

Він також заявив, що Київ уважно перегляне всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийде з тих, в яких знайде «хоча б найменшу невідповідність національним інтересам». Після цього Україна вийшла з ряду угод у рамках СНД.

У серпні 2018 року представництво України при статутних органах СНД було закрите, контакти здійснюються через українське посольство в Мінську.