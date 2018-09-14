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    Україна восени отримає від ЄС 500 млн євро – Мінфін

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    Україна восени отримає від ЄС 500 млн євро – Мінфін

    Другий транш має надійти навесні 2019 року за результатами виконання Україною заходів з реформування

    Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму навесні 2019 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України.

    «Транші макрофінансової допомоги в рамках цих домовленостей будуть розподілені рівномірно, по 500 млн євро кожний. При цьому очікується, що перший транш надійде в Україну восени цього року після завершення cторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності підписаних документів, та виконання Україною умов надання першого траншу», — розповіли у міністерстві.

    При цьому, як зазначили у прес-службі відомства, другий транш має надійти навесні 2019 року за результатами оцінки виконання Україною заходів з реформування відповідних секторів реалізації державної політики.

    Раніше президент Петро Порошенко наголосив: щоб отримати 1 млрд євро від ЄС, Україна має виконати 18 умов.

    Україна та ЄС у п’ятницю підписали Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду ЄС з Нацбанком щодо програми макрофінансової допомоги ЄС на суму 1 млрд євро.

    Меморандум про взаєморозуміння визначає перелік заходів з реалізації структурних реформ в управлінні державними фінансами. Ідеться також про належне урядування та боротьбу з корупцією, секторальні реформи, соціальну політику та менеджмент в державних компаніях.

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