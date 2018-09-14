Україна підписала з ЄС меморандум про транш на 1 млрд євро



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Скріншот з відео Підписання меморандуму

Очікується, що перший транш надійде до України восени цього року

Україна та ЄС в п’ятницю, 14 вересня, підписали меморандум про надання країні траншу на суму в 1 млрд євро.

«Сьогодні ми підписали два важливих документи. Перший документ - це кредитна угода між Україною та Євросоюзом щодо четвертої макрофінансової допомоги в 1 млрд євро. Друге - це меморандум про взаєморозуміння», - заявив на церемонії підписання президент Петро Порошенко.

Транші макрофінансової допомоги в межах цих домовленостей буде розподілено рівномірно, по 500 млн євро кожен. При цьому очікується, що перший транш надійде до України восени цього року після завершення внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності підписаних документів та виконання Україною умов надання першого траншу.

Другий транш має надійти навесні 2019 року за результатами оцінки виконання Україною заходів із реформування відповідних секторів реалізації державної політики.

Джерело: 112 Україна