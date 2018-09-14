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    Щоб отримати 1 млрд євро від ЄС, Україна має виконати 18 умов – Порошенко

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    Щоб отримати 1 млрд євро від ЄС, Україна має виконати 18 умов – Порошенко

    Нинішня програма макрофінансової допомоги ЄС Україні є вже четвертою, починаючи з 2014 року

    Нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні в розмірі одного млрд євро передбачає 18 умов, шість з яких необхідно виконати для першого траншу і 12 — для другого.

    Про це розповів президент Петро Порошенко після церемонії підписання відповідної Кредитної угоди та Меморандуму про взаєморозуміння, повідомляє «Укрінформ».

    «Дійсно, (програма — ред.) пов’язана з 18 реформами, з 18 умовами, шість із яких потрібні для виконання першого траншу і більшість із яких ми вже виконали. Я сподіваюся, що найближчим часом перший транш надійде. Другий транш пов’язаний з 12 умовами», - зазначив він.

    У свою чергу, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що макрофінансова допомога ЄС спрямована на вирішення вразливих економічних питань, а також на підтримку економічної стабілізації й росту України.

    За його словами, ця програма посилить упевненість іноземних інвесторів.

    Водночас Домбровскіс зауважив, що надання коштів ЄС також залежить від паралельного належного впровадження програми МВФ.

    Петро Порошенко також заявив: він розраховує, що Верховна Рада найближчим часом ратифікує Кредитну угоду та Меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні макрофінансової допомоги Європейського Союзу в розмірі 1 млрд євро.  І нагадав, що нинішня програма макрофінансової допомоги ЄС Україні є вже четвертою, починаючи з 2014 року.

    Україна та ЄС у п’ятницю підписали Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду ЄС з Нацбанком щодо програми макрофінансової допомоги ЄС на суму 1 млрд євро.

    Меморандум про взаєморозуміння визначає перелік заходів з реалізації структурних реформ в управлінні державними фінансами. Ідеться також про належне урядування та боротьбу з корупцією, секторальні реформи, соціальну політику та менеджмент в державних компаніях.

     

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