Україна вже отримала від РФ €3,5 мільйона компенсації за брудну нафту



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Сума неостаточна, оскільки «Транснефть» продовжує резервувати потужності Укртранснафти

Із травня по вересень 2019 року АТ «Укртранснафта» отримало 3,5 млн євро від російського ПАТ «Транснефть» за потрапляння до української ділянки нафтопроводу «Дружба» забрудненої нафти.

Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти у Facebook.

«З травня по вересень АТ «Укртранснафта» отримало 3,5 млн євро від ПАТ «Транснефть» за резервування потужностей нафтотранспортної системи в зв’язку з потраплянням до української ділянки нафтопроводу «Дружба» нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук», - йдеться у повідомленні.

Ця сума неостаточна, оскільки «Транснефть» продовжує резервувати потужності Укртранснафти.

Як пояснили в Укртранснафті, розмір платежів визначається у рамках чинних договірних відносин і залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в нафтотранспортній системі України станом на перше число кожного місяця, під які російська нафтотранспортна компанія резервує потужності Укртранснафти.

«Наразі Укртранснафта поступово надолужує недопрокачані об’єми, спричинені призупинкою роботи нафтопроводу «Дружба» у квітні-травні. У серпні Укртранснафта забезпечила транзит навіть більших обсягів нафти, ніж планувалось на початку місяця, наростивши об’єми транспортування нафти до ЄС у порівнянні з липнем 2019 року на 33,5%», - повідомили у компанії.

Як повідомлялося, через потрапляння хлороганічних сполук до нафтопроводу «Дружба» російську нафту відмовились приймати у Словаччині та Угорщині, до яких транспортує нафту Укртранснафта. У зв’язку з цим компанія була вимушена призупинити транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року, а також — з 17 до 21 травня 2019 року. Зупинка транспортування нафти до країн ЄС не вплинула на обсяги транзиту російської нафти в квітні, але суттєво позначилась на обсягах травня.

Укртранснафта щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії, разом з міжнародною сюрвеєрською компанією SGS, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу «Дружба».

АТ «Укртранснафта» — оператор системи магістральних нафтопроводів України, загальна протяжність яких становить 4,767 тис. км. Компанія входить до складу дивізіону «Нафта» Групи «Нафтогаз».