Коломойський намагається не допустити приватизації «Центренерго»



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За оцінками експертів, сума збитків лише за липень-серпень становить 1,3 млрд грн

За два місяці роботи в «Центренерго» нового менеджменту, близького до Ігоря Коломойського, компанія стала збитковою - ЗМІ

Люди Коломойського доводять до банкрутства компанію «Центренерго», щоб не допустити її приватизації.

Про це йдеться в матеріалі «Хто перешкоджає приватизації «Центренерго» інтернет-видання «Капітал».

У матеріалі йдеться, що за два місяці роботи в «Центренерго» нового менеджменту, близького до Ігоря Коломойського, компанія стала збитковою.

За оцінками експертів, сума збитків лише за липень-серпень становить 1,3 млрд грн. Таким чином, компанія втрачає свою привабливість для потенційних інвесторів і бажаючих взяти участь в її приватизації не буде, що відповідає інтересам олігарха, який хоче зберегти над нею контроль.

«Центренерго» прискореними темпами заганяється в великі збитки для того, щоб жоден інвестор не побажав брати участь в приватизаційному конкурсі. Тоді «куратор» «Центренерго» зможе зітхнути спокійно і продовжить займатися улюбленим мистецтвом - усуспільнення збитків і приватизацією прибутку. Приватизація «Центренерго» не в його інтересах, куди приємніше з користю контролювати фінансові та товарні потоки держкомпанії», - стверджує автор матеріалу.

Автор також зазначає, що правоохоронні органи не помічають зловживань, що відбуваються в «Центренерго», і не реагують на викривальні публікації у ЗМІ про корупцію у держкомпанії.

На його думку, якщо злочинні схеми в держкомпанії не будуть зупинені, заявлений новою владою план з приватизації не буде виконаний, а олігарх продовжить збагачуватися за державний кошт.

«Але якщо нова влада відрізняється від старої, то заяву Зеленського про ставку на «велику приватизацію» правоохоронні та антикорупційні органи повинні розглядати, як сигнал для припинення схем на «Центренерго» та інших компаніях-кандидатах на роздержавлення. Інакше, і в цьому і в наступному році амбітні плани «великої приватизації» будуть провалені, надходження до держбюджету від приватизації будуть мінімальні. Зате олігарх, який, як прийнято вважати, допомагав прийти до влади новій команді, продовжить збагачуватися за державний кошт», - зазначає автор.

Нагадаємо, раніше ексголова Луганської обласної військово-цивільний адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляв, що НАБУ має розібратися з корупційними зловживаннями в держкомпанії «Центренерго», що закуповує російське вугілля за завищеними цінами у компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.

За оприлюдненою ЗМІ інформації, держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з бориспільської фірмою «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи «Приват» - керує заправками ANP, контрольованими групою «Приват».