Влада легалізує Коломойського в енергетиці - ексглава НКРЕКП



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Антикорупційні органи і раніше закривали очі на зловживання з боку Коломойського - ексглава НКРЕКП

Відсутність реакції НАБУ і САП на корупційні схеми Коломойського в «Центренерго» пов'язане з готовністю влади легалізувати олігарха в сфері енергетики - Вовк

Влада легалізує бізнесмена Ігоря Коломойського в енергетиці, де корупційні схеми олігарха правоохоронні органи не помічають.

Про це написав ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зустріч президента з олігархом, на якій обговорювали питання енергетики.

«Не розумію, чому традиційно на нараду з енергетики не запросили директора НАБУ Ситника і главу САП Холодницького. Адже раніше вони були присутні на фотозвітах ... Можливо ключ в тому, що зловживання Коломойського в енергетиці, наприклад доведення до банкрутства «Центренерго» в цьому році, не помітні для НАБУ і САП? Керівництво країни теж не озвучує позицію», - написав Вовк.

Ексглава НКРЕКП зазначає, що антикорупційні органи і раніше закривали очі на зловживання з боку Коломойського. «Бездіяльність НАБУ і САП щодо дій Коломойського нікого не дивує - багаторічний податковий борг Укрнафти (читай борг перед бюджетом) в розмірі вже 15.8 млрд грн на серпень 2019 року, викликаний вимиванням коштів на пов'язані з Коломойським компанії «Роги і копита», вже четвертий рік припадає пилом в НАБУ і САП», - написав Вовк.

На його думку, відсутність реакції НАБУ і САП на корупційні схеми Коломойського в «Центренерго» пов'язане з готовністю влади легалізувати олігарха в сфері енергетики.

«Скільки має пройти часу щоб з'явилися відповіді на питання: Які теми обговорював Коломойський на цій зустрічі? Почне НАБУ хоча б формальне розслідування щодо «Центренерго»... Поки проглядається тільки легалізація Коломойського в енергетиці», - вважає Вовк.

Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк попереджав, що зловживання на користь Коломойського в «Центренерго», яких не помічає НАБУ і САП, призведуть до банкрутства держпідприємства.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомої бориспільської фірмою «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи Приват.

Причому «Центренерго» закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою «Роттердам +», яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський.