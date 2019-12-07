Україна за місяць відбила 11 російських кібератак



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Тема кібербезпеки була однією з трьох основних тем, які зачіпалися сьогодні на закритому засіданні РНБО

Україна за місяць була змушена мати справу з одинадцятьма хакерськими атаками.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у розмові з журналістами після засідання, яке транслював «5 канал».

«Ми фіксуємо кожного дня кіберінциденти. За останній місяць відбили 11 атак. Можете здогадатися, звідки вони йдуть. У нас фахівці дуже високого рівня у цьому плані. Упевнені у цих людях... », - заявив Данілов.

За його словами, постійно атакується банківська система, ресурси Офісу президента.

«Постійно атакується банківська наша система, атакуються певні ресурси, які є в Офісі президента, нещодавно був атакований безпосередньо сайт президента. Це було два тижні тому. Короткий проміжок часу – за рахунок того, що дуже швидко вдалося зробити локалізацію, то ніхто майже не помітив, що був такий збій», – сказав Данілов.

Як зазначив чиновник, тема кібербезпеки була однією з трьох основних тем, які зачіпалися сьогодні на закритому засіданні РНБО.

Він назвав кіберзброю найнебезпечнішою на найближче десятиліття.

«Це зброя майбутнього, її не можна побачити, її не можна відчути. Це дуже вразлива річ. Президент приділяє цьому дуже велику увагу... У найближчі 7-10 років майбутня зброя - це кіберзброя у всіх її вимірах», - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.