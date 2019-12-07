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    Політика

    На засіданні РНБО затвердили основний сценарій для «нормандського саміту»

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    Секретар РНБО Олексій Данілов - На засіданні РНБО затвердили основний сценарій для «нормандського саміту»
    Секретар РНБО Олексій Данілов

    П’ять можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, які були затверджені 3 грудня, поки є закритими

    На закритому засіданні Ради національної безпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського був затверджений один із сценаріїв реінтеграції в зв’язку з майбутньою зустріччю в «нормандські форматі», який буде втілюватися в життя як основний.

    Про це після засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє «5 канал».

    «Сценарій реінтеграції, мається на увазі повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей до України. Є сьогодні ключові моменти, які сьогодні є на порядку денному. Це вже похідні, скажімо так, від певних сценаріїв. Ви знаєте, що ми маємо велике бажання повернути своїх бранців, які сьогодні знаходяться в полоні Російської Федерації з Криму та з територій ОРДЛО. Друге питання ми маємо велике бажання припинити вогонь», – пояснив він.

    Данілов також наголосив, що третім питанням, яке зараз розглядається, є повернення Україні контролю над кордоном, а потім вже питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

    Крім того, секретар РНБО додав, що ті п’ять можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, які були затверджені 3 грудня, поки є закритими.

    Нагадаємо, 3 грудня в Офісі президента України відбулася координаційна нарада за участі Володимира Зеленського, на якій було затверджено п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу.

    Нормандська четвірка РНБО Олексій Данілов
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