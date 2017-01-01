СБУ встановила російське походження останніх хакерських атак на урядові та інфраструктурні інформаційні системи

Підконтрольні Кремлю російські хакери могли отримати можливість приховано і віддалено адмініструвати українські веб-ресурси

Співробітники Служби безпеки України попередили систематичні спроби ураження інформаційних систем низки державних установ та відомств, регіональних органів місцевого самоврядування, державних підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Фахівці служби, зокрема, попередили та блокували масштабну кібератаку на українські



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Підконтрольні Кремлю російські хакери могли отримати можливість приховано і віддалено адмініструвати українські веб-ресурси

Співробітники Служби безпеки України попередили систематичні спроби ураження інформаційних систем низки державних установ та відомств, регіональних органів місцевого самоврядування, державних підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Фахівці служби, зокрема, попередили та блокували масштабну кібератаку на українські ресурси з використанням вітчизняних поштових сервісів. Восени цього року відбулась масова фішингова розсилка на офіційні електронні адреси центральних органів виконавчої влади, яка містила шкідливе програмне забезпечення призначене для викрадення чутливої інформації.

Співробітники спецслужби встановили, що після відкриття шкідливого додатку реалізовувався механізм повного віддаленого керування ураженим комп’ютером. Спеціалісти СБ України зʼясували, що клієнтська частина хакерського програмного забезпечення «DarkTrack» після встановлення на комп’ютери з’єднувалася із серверним обладнанням (контрольно-командними серверами), що мають російські IP-адреси. Фактично підконтрольні Кремлю російські хакери могли отримати можливість приховано і віддалено адмініструвати українські веб-ресурси та знімати з них інформацію. СБ України також зафіксувала організовані спецслужбами РФ кібератаки двома різновидами вірусу типу «PSCrypt».

Співробітники спецслужби задокументували, що хакери, використовуючи методи соціальної інженерії, організували масову фішингову електронну розсилку на офіційні електронні адреси місцевих органів влади. Надіслані файли містили шкідливе програмне забезпечення, призначене для шифрування інформаційних систем регіональних об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці встановили, що після відкриття додатку на уражений комп’ютер завантажувався шкідливий файл. Він проводив шифрування дисків та розміщував на робочому столі інформацію про необхідність оплати коштів для їхнього дешифрування через анонімні електроні рахунки. У більшості випадків зазначені фішингові електронні листи надходили через російські поштові сервери.