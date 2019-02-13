Україна за рік скоротила споживання газу майже на 3,5 млрд кубометрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман зазначив, що українська сторона вже більше трьох років не імпортує російський газ напряму

За минулий рік Україна скоротила споживання природного газу майже на 3,5 млрд кубометрів. Про це на презентації звіту уряду за минулий рік заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що українська сторона вже більше трьох років не імпортує російський газ напряму.

«Зате збільшили власний видобуток, збільшили частку «зеленої енергетики» та впроваджуємо технології ефективного споживання. За рік зменшили споживання з більш ніж 14 млрд до 10,6 млрд кубометрів», - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Україна в січні збільшила видобуток і знизила споживання газу. За даними «Укртрансгазу», надходження газу до ГТС від газовидобувних підприємств у січні 2019 року в порівнянні з січнем 2018 року зросли на 1% - до 1,8 млрд куб. м.

Минулого тижня стало відомо, що Верховна рада України ініціює перевірку завищених тарифів на комунальні послуги. Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що за результатами консультацій з керівниками фракцій щодо ситуації з нарахуваннями за комунальні послуги сторони зійшлися на необхідності парламентського контролю.