За 2018 рік «Хмельницькгаз» попередив понад 11 тис. небезпечних витоків газу



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Споживачі природного газу можуть в разі потреби звертатися за тел. 104, щоб не допустити аварій та нещасних випадків при використанні блакитного палива

Впродовж минулого року фахівцями газорозподільної компанії усунено більше 11 тис. витоків газу. Працівниками «Хмельницькгазу» виявлено близько 500 випадків експлуатації несправного газового обладнання, 107 самовільно встановлених приладів, а також 75 втручань в роботу димо-вентиляційної системи та відсутність тяги.

В 2018 році ПАТ «Хмельницькгаз» завершило проведення планово-технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем. Нині ця послуга є ринковою і надається на договірній основі. Обслуговування цих газопроводів буде здійснюватися лише на підставі укладених договорів.

«Роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів та обладнання виконуватимуть компанії, які мають дозвіл управління Держпраці. «Хмельницькгаз» має усі відповідні документи та кваліфікований штат, - зауважує технічний директор Олександр Лоб. – Тому ще раз звертаємо увагу на необхідність постійного контролю за роботою газової системи помешкання, димо-вентиляційних каналів задля збереження життя та здоров’я».

Водночас наряду зі змінами щодо проведення планово-технічного обслуговування, забезпечення безкоштовного та цілодобового функціонування аварійно-диспетчерської служби 104 залишається за ПАТ «Хмельницькгаз». Тому споживачі природного газу і надалі можуть в разі потреби звертатися за тел.104, щоб не допустити аварій та нещасних випадків при використанні блакитного палива.

Зауважимо, що «Хмельницькгаз» отримує лише 71 коп. з протранспортованого 1 куб.м газу.