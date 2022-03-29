Україна запропонувала Росії обговорювати питання Криму 15 років

Українська делегація у Стамбулі запропонувала окупантам обговорювати питання статусу АР Крим та Севастополя протягом 15 років

Питання Криму та ОРДЛО внесені окремими пунктами в проєкт договору про гарантії для України

Українська делегація оприлюднила деталі майбутнього окупованих Криму та Донбасу, які вписані в майбутній договір міжнародних гарантій для України. Член делегації, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив на брифінгу, що ці питання винесені окремими пунктами, і деталізував їх.

«Ми пропонуємо зафіксувати позицію України і Росії, протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя», – розповів деталі кримської частини договору Подоляк.

Окремим пунктом в проєкт договору вписана норма про те, що Україна і Росія протягом цих 15 років не будуть використовувати військові чи якісь інші збройні сили для вирішення питання Криму.

Що стосується території ОРДЛО, то цей окремий пункт буде проговорюватися уже в рамках прямих переговорів президентів України та Росії. Ніяких деталей про майбутнє окупованого Донбасу Михайло Подоляк не оприлюднив.

Інший член делегації, перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв уточнив кілька позицій щодо кримського питання. За його словами, якщо Росія підпише цей договір і визнає Крим окупованою територію, проводячи консультації щодо майбутнього півострова – відповідно із Женевською конвенцією 1949 року, на території АР Крим та Севастополя буде діяти українське законодавство.

Голова української делегації Давид Арахамія додав, що у цьому договорі кордони України визнаються станом на 1991 рік: «Наша позиція в цьому плані чітка, постійна, це точно не піддається жодному обговоренню».

Нагадаємо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.