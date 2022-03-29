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    Крим та Донбас. Банкова готова йти на компроміс із Росією

    Тривають переговори України та РФ щодо припинення війни - Крим та Донбас. Банкова готова йти на компроміс із Росією
    Тривають переговори України та РФ щодо припинення війни

    Заступник голови Офісу президента назвав умову, яка змінить позицію України щодо питання територій

    Однією з вимог Росії на переговорах є визнання Україною окупації Криму та незалежності Донбасу. Українська сторона не погоджувалася з цим пунктом упродовж місяця переговорів. Але задля припинення вогню розглядаються компромісні варіанти розв'язання проблеми. Про це в інтерв'ю CNN сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

    Він зазначив, що український суверенітет та територіальна цілісність - це ті червоні лінії, які влада не може перетнути. «Загальна позиція полягає в тому, що ми не торгуємо жодним дюймом української території. Але вчора президент України визнав, що для негайного зупинення війни, припинення вогню й виведення російських військ, ми готові погодитися на їхнє виведення на позиції, які вони мали до 24 лютого», - заявив Жовка.

    Також в інтерв'ю журналіст попросив прокоментувати відео з нібито українськими військовими, які стріляли у полонених. «Це відео вже виявилося фейком», - запевнив заступник голови Офісу президента.

    Жовка підкреслив, що Україна є цивілізованою, правовою державою, яка поводиться з військовополоненими відповідно до міжнародного права. «Україна ніколи не буде такою варварською країною, як Росія», - наголосив він.

    Нагадаємо, в інтерв'ю російським ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти на компроміс і погодитися на завершення війни без звільнення Криму і Донбасу.

    Також повідомлялося, що президент України нібито передав через Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: «Передайте йому, що я їх знищу».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Крим та Донбас. Банкова готова йти на компроміс із Росією