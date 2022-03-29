Крим та Донбас. Банкова готова йти на компроміс із Росією

Заступник голови Офісу президента назвав умову, яка змінить позицію України щодо питання територій

Однією з вимог Росії на переговорах є визнання Україною окупації Криму та незалежності Донбасу. Українська сторона не погоджувалася з цим пунктом упродовж місяця переговорів. Але задля припинення вогню розглядаються компромісні варіанти розв'язання проблеми. Про це в інтерв'ю CNN сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Він зазначив, що український суверенітет та територіальна цілісність - це ті червоні лінії, які влада не може перетнути. «Загальна позиція полягає в тому, що ми не торгуємо жодним дюймом української території. Але вчора президент України визнав, що для негайного зупинення війни, припинення вогню й виведення російських військ, ми готові погодитися на їхнє виведення на позиції, які вони мали до 24 лютого», - заявив Жовка.

Також в інтерв'ю журналіст попросив прокоментувати відео з нібито українськими військовими, які стріляли у полонених. «Це відео вже виявилося фейком», - запевнив заступник голови Офісу президента.

Жовка підкреслив, що Україна є цивілізованою, правовою державою, яка поводиться з військовополоненими відповідно до міжнародного права. «Україна ніколи не буде такою варварською країною, як Росія», - наголосив він.

Нагадаємо, в інтерв'ю російським ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти на компроміс і погодитися на завершення війни без звільнення Криму і Донбасу.

Також повідомлялося, що президент України нібито передав через Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: «Передайте йому, що я їх знищу».