Кремль почав переживати за Крим. Захарова зробила істеричну заяву

Росія вже готова віддати назад Донбас?

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу, присвяченому восьмій річниці окупації Криму, заявила, що півострів назавжди залишиться російським. Про це пише Gazeta.ru.

«Подобається це комусь чи не подобається, але майбутнє Криму назавжди з Росією, для нас це питання, як ви знаєте, закрите остаточно та безповоротно», – запевнила Захарова.

Прессекретарка МЗС Росії зазначила, що цю позицію не змінять жодні погрози чи шантаж з боку Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників.

За словами Захарової, у світі продовжує рости інтерес до окупованого Росією Криму, але цьому заважають США.

«Число іноземних партнерів Криму збільшилося і збільшувалося б значно більше, якби не та підривна робота, яка цілеспрямовано ведеться, з величезними коштами, насамперед, США», – звинуватила Штати речниця російського МЗС.

Разом з тим, тему іншого окупованого регіону України, Донбасу, де були проголошені визнані Росією в лютому 2022 року «ДНР» та «ЛНР», Захарова не піднімала.

Нагадаємо, що на переговорах між Росією та Україною російська сторона також педалює тему окупованого Криму.

Російська делегація вимагає від України офіційно визнати Крим частиною Російської Федерації.

Українські ж переговірники заявляли, що розглядає лише питання припинення бойових дій та виведення усіх російських військ з території України.

Разом з тим, за інформацією екснардепа Андрія Сенченка, у окупованому Криму активізувався ринок нерухомості. Працівники ФСБ, прокуратури та інших силових структур на півострові виставили на продаж свої квартири з метою втекти на материк, до Росії.