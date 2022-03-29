Жорсткіший аналог 5 статті Статуту НАТО: який договір про гарантії підготувала Україна

Арахамія розповів деталі проєкту договору гарантій для України - три дні на роздуми і оголошення війни агресору

Члени української делегації на стамбульських переговорах з Росією розповіли про проєкт договору гарантій для України, підготовлений нашою стороною

Україна пропонує низці країн світу стати повноцінними гарантами безпеки нашої країни, проєкт договору уже готовий. Про деталі цієї угоди розповів на брифінгу голова делегації, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами Арахамії, у договорі виписаний механізм надання гарантій Україні, аналогічний 5 статті Статуту НАТО (напад на одну країну НАТО вважається нападом на усі країни Альянсу, тому усі члени НАТО мають надати збройну відсіч агресору – ред.), «тільки жорсткіший».

Жорсткість механізму полягає у тому, зазначив Арахамія, що країни-гаранти зможуть проводити консультації максимум протягом 3 дні, а після цього будуть зобов'язані надати відповідну допомогу України – техніку, війська, закрите небо, «тобто усе, що нам так конче необхідно зараз».

Щодо потенційних країн-гарантів, то Україна бачить у цьому списку наступні держави:

країни Радбезу ООН (Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція);

Туреччина;

Німеччина;

Канада;

Італія;

Польща;

Ізраїль.

Крім цих країн, підписантом угоди про гарантії для України може стати будь-яка країна. Арахамія зауважив, що «ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору».

Керівник української делегації уточнив, що гарантії на початковому етапі не будуть розповсюджуватися на ОРДЛО, АР Крим та Севастополь.

Також у проєкті договору записано, що усі країни-гаранти мають допомагати вступу України до Євросоюзу.

За словами Арахамії, частина потенційних гарантів уже висловила зацікавлення, тож розпочалися консультації.

Інший член української делегації, Олександр Чалий, додав, що в договорі про гарантії безпеки прописуються:

нейтралітет України;

відсутність іноземних військових баз на території України;

проведення усіх військових навчань на території України тільки зі згоди країн-гарантів.

Нагадаємо, що переговори України та РФ відбулися сьогодні, 29 березня, у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.