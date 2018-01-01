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    Україна зняла санкції з російського постачальника вугілля «Южтранс»

    Відповідне рішення вступило в силу з 29 грудня 2017 року
    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зняло санкції з російського постачальника вугілля «Южтранс», повідомляється на сайті відомства. Відповідне рішення вступило в силу з 29 грудня 2017 року. Раніше повідомлялося, що в листопаді 2017 року Україна ввела санкції проти російського постачальника антрациту
    • Сьогодні, 19:34
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    Відповідне рішення вступило в силу з 29 грудня 2017 року

    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зняло санкції з російського постачальника вугілля «Южтранс», повідомляється на сайті відомства.

    Відповідне рішення вступило в силу з 29 грудня 2017 року.

    Раніше повідомлялося, що в листопаді 2017 року Україна ввела санкції проти російського постачальника антрациту «Южтранс».

    Як відомо, «Южтранс» входить в групу «Південної вугільної компанії», заснованої в 2004 році. Компанія займається розробкою родовищ вугілля марки антрацит, розташованих в Сулино-Садкинському вугленосному районі Східного Донбасу. Сьогодні до складу «Южугля» входять шахти «Садкинська», «Садкинська Північна», «Садкинськя Східна».

    Як передають ЗМІ, раніше Служба безпеки України підозрювала «Южтранс» в незаконному вивезенні вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а частину прибутку було спрямовано на фінансування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

    Читайте також матеріал: Чи треба Україні російський антрацит. Рішення за Антимонопольним комітетом

    Росія ДНР ЛНР санкції вугілля фінансування Україна
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