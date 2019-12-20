Українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися



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Цього року в Україні зареєстрували 227 тис. 721 шлюб

Від початку року в Україні зареєстрували понад 227 тисяч шлюбів і понад 37 тисяч розірвали, повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на запит 112.ua.

«З початку року і по 17 грудня в Україні зареєстрували 227 тис. 721 шлюб, водночас розірвані - 37 тис. 405», - повідомили у відомстві.

При цьому тенденція реєстрації шлюбів значно знизилася з 2007 року.

Тоді було зареєстровано вдвічі більше шлюбів - 416,4 тис. У 2008-му цифра зменшилася до 322 тис. У 2009 році кількість шлюбів була 318,2 тис. За 2010 зареєстрували 305,9 тис. шлюбів. За 2011 рік кількість державних реєстрацій помітно зросла і становила майже 356 тис. Станом на 2012 рік ця кількість зменшилася майже на 80 тис. - 278,3 тис.

Протягом 2013-2014 років кількість зареєстрованих шлюбів особливо не змінювалася, але в порівнянні з минулим роком збільшилася до 304,2 тис. і 302,2 тис. відповідно. У 2015 році в органи реєстрації актів цивільного стану звернулися 299,1 тис. пар. У 2016 році кількість зареєстрованих шлюбів складала майже 230 тис., у 2017-му - майже 250 тис., а в 2018-му - майже 229 тис.