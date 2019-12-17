Уряд скасує «зарплатне рабство» в Україні



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За законом співробітники мають право самостійно обирати банк

Кабмін розпочав проєкт, яким хоче побороти «зарплатне рабство» в Україні. Тобто надати людям можливість самим обирати на картку якого банку вони будуть отримувати зарплату. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

«Робота почалася з ініціативи (міністра фінансів України – ред.) Оксани Маркарової, і ведеться спільно з Мінфіном і НБУ. В Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн — «зарплатний проєкт». Це коли підприємство і банк домовляються про виплату зарплати, не питаючи думку співробітників. Їм просто вказують, на картку якого банку вони будуть отримувати гроші», - написав Дубілет.

Дубілет зазначив, що насправді, за законом співробітники мають право самостійно обирати банк.

«Але на практиці, якщо хтось обирає інший банк, бухгалтери вимушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам частіше за все у такому виборі просто відмовляють. Ми хочемо запровадити систему, яка дозволить українцям вільно обирати банки і при цьому не вимагатиме від бухгалтерів зайвої роботи», - розповів Дубілет.

За його словами, ідея полягає в тому, щоб долучитися до європейської практики.

«Робітник просто вказує бухгалтеру свій IBAN (хто пропустив, IBAN — це номер рахунку, як у Європі, який у нас було запроваджено цього року), а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидує гроші, куди треба.

Також Дубілет наголошує, що проект важливий, оскільки, з одного боку, українці отримають більше свободи і краще сервіс. З іншого боку, банківська індустрія буде краще розвиватися за рахунок підвищення конкуренції.

«Щоб проект запрацював, банкам потрібно буде зробити невеликі доопрацювання в своїх системах (нічого складного). Також, можливо, потрібно буде запустити гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо їм відмовлятимуть у виборі банку. Розраховую, що зможемо все це запровадити вже наступного року», - додав Дубілет