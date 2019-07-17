Послуга «Шлюб за добу» з’явилася іще в трьох містах України



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Послугою «Шлюб за добу» вже скористалося понад 66 тисяч пар в Україні

Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання в середу.

Так, Кабмін схвалив відповідний проект розпорядження про внесення зміни до пункту 1 розпорядження уряду від 13 липня 2016 року №502.

«Проект розроблено з метою розширення переліку населених пунктів України, які виявили бажання приєднатися до пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. На сьогодні пілотний проект реалізується у 72 населених пунктах України, де зазначеною послугою скористалося більше 66 тисяч пар», - вказано у пояснювальній записці.

Зокрема, послугу буде запроваджено у Колимиї, Кременці та с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області.

Раніше послуга «Шлюб за добу» була доступна в 67 населених пунктах.

У 2018 році у Києві послугою «Шлюб за добу» скористалося понад 5 тисяч пар.