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    Суспільство

    Послуга «Шлюб за добу» з’явилася іще в трьох містах України

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    Послуга «Шлюб за добу» з’явилася іще в трьох містах України

    Послугою «Шлюб за добу» вже скористалося понад 66 тисяч пар в Україні

    Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання в середу.

    Так, Кабмін схвалив відповідний проект розпорядження про внесення зміни до пункту 1 розпорядження уряду від 13 липня 2016 року №502.

    «Проект розроблено з метою розширення переліку населених пунктів України, які виявили бажання приєднатися до пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. На сьогодні пілотний проект реалізується у 72 населених пунктах України, де зазначеною послугою скористалося більше 66 тисяч пар», - вказано у пояснювальній записці.

    Зокрема, послугу буде запроваджено у Колимиї, Кременці та с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області.

    Раніше послуга «Шлюб за добу» була доступна в 67 населених пунктах.

    У 2018 році у Києві послугою «Шлюб за добу» скористалося понад 5 тисяч пар. 

    «Шлюб за добу» – сервіс Міністерства юстиції, покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним. Проект передбачає відхід від старих бюрократичних радянських норм, які діють донині і примушують українців, подавши заяву, чекати щонайменше 30 днів. Послуга «Шлюб за добу» запроваджена 29 липня 2016 року.
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